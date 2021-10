Sport kort: Twee schakers toch present op NK na verloren kort geding om coronapas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Twee schakers doen na verloren kort geding toch mee aan NK

11.20 uur: De schakers Sipke Ernst en Machteld van Foreest doen ondanks hun verloren kort geding toch mee aan het NK in Hoogeveen. De vier andere schakers die naar de rechter waren gestapt, hebben zich wel afgemeld bij toernooidirecteur Loek van Wely. „Sipke Ernst en Machteld van Foreest hebben aangegeven dat ze toch meedoen”, zei Van Wely een dag na het kort geding in Haarlem.

De rechtszaak draaide om het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat voor de deelnemers aan het NK verplicht is om te laten zien in het gemeentehuis van Hoogeveen. Titelhouder Lucas van Foreest, zijn 14-jarige zus Machteld, Ernst, oud-kampioen Sergei Tiviakov, Ivo Maris en Migchiel de Jong waren naar de rechter gestapt, omdat ze zonder toegangsbewijs wilden deelnemen aan het toernooi. Ze stelden voor het NK desnoods te verplaatsen naar een andere locatie.

De voorzieningenrechter in Haarlem wees de eis van de zes schakers af. Het NK begint vrijdag.