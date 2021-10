Sport kort: Weinig begrip bij marathonlopers voor aangescherpte WK-limiet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sánchez verruilt Astana voor Bahrain

17.35 uur: Bahrain-Victorious heeft de Spaanse wielrenner Luis León Sánchez voor 2022 vastgelegd. De 37-jarige Spanjaard vertrekt na zeven jaar bij Astana.

Sánchez begint volgend jaar aan zijn negentiende jaar als profrenner. Hij reed eerder ook voor Caisse d'Epargne, Rabobank en Blanco. Sánchez won Parijs-Nice, de Tour Down Under, vier Touretappes en twee keer de Clasica San Sebastian. Dit jaar won hij één koers, de Ordiziako Klasika.

Bahrain, dat eerder deze week aankondigde dat Wout Poels vertrekt bij de ploeg, heeft ook de Deen Johan Price-Pejtersen aangetrokken. De 22-jarige wielrenner werd vorige maand wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Hij komt over van Uno-X Pro Cycling Team.

O’Sullivan uitgeschakeld op Noord-Ierland Open

16.53 uur: Voor Ronnie O’Sullivan zit het Noord-Ierland Open Snooker er weer op. De jonge Chinees Yan Bingtao schakelde The Rocket met 4-3 uit. O’Sullivan wist op spectaculaire wijze het 6e frame te ’stelen’. Bingtao had met een break van 64 de stand op 71-0 gebracht en er lagen nog maximaal 75 punten op tafel. The Rocket klaarde deze klus en wist hiermee een decider af te dwingen.

O’Sullivan kreeg wel kansen, maar de ballen luisterden niet naar zijn commando’s en het was de 21-jarige Chinees die met deze overwinning de laatste 16 wist te bereiken. In de onderlinge stand is het nu 2-2 geworden.

Weinig begrip bij marathonlopers voor aangescherpte WK-limiet

15.45 uur: Een aantal Nederlandse toppers op de marathon heeft weinig begrip voor de aangescherpte limiet voor de WK in juli 2022 in het Amerikaanse Eugene. De Atletiekunie eist een tijd van 2 uur en 10 minuten of sneller op de marathon om te mogen deelnemen aan de WK. De limiet ligt anderhalve minuut onder de internationale eis van World Athletics (2.11.30). „Ik vind het jammer dat voor ons die internationale richtlijn niet geldt. Het is ontmoedigend beleid”, zegt Frank Futselaar, een van de atleten die zondag de marathon van Amsterdam loopt.

„We hebben best een brede groep goede marathonlopers nu in Nederland. Er waren zes atleten die aan de olympische limiet voor Tokio hadden voldaan, vrij uniek. Volgens de internationale eis zouden we met onze tijden al zijn geplaatst voor de WK, maar ook voor de EK die komende zomer in augustus worden gehouden. Dan hadden we daar als groep mooi naartoe kunnen werken”, aldus Futselaar, die 2.11.30 als beste tijd heeft staan.

Björn Koreman valt hem bij. „Het is inderdaad jammer dat de bond zich niet houdt aan de internationale limiet, want dan hadden we allemaal in ieder geval al de limiet voor de EK op zak. Ik begrijp dat de bond de limiet heeft aangescherpt omdat er op de nieuwste lichting hardloopschoenen aantoonbaar harder wordt gelopen, maar waarom is de Atletiekunie dan de enige die de limieten scherper stelt? Dat is apart”, aldus de atleet met 2.11.07 als persoonlijke toptijd.

Michel Butter heeft er minder moeite mee. „Ik vind een limiet van 2.10 voor een mondiale titelstrijd wel passen bij de moderne ontwikkelingen, maar ik denk dat wij ons als Nederlandse marathonlopers meer op het Europese veld moeten richten. Dat is gezien de tijden die wij lopen veel meer ons strijdtoneel. Als wij ons op de EK richten en daar met een team van voren zitten, is dat heel inspirerend”, aldus de 36-jarige Castricummer, die met 2.10.30 aan de limiet voor de Zomerspelen voldeed, maar als reserve werd aangewezen.

Ruim 31.000 deelnemers marathon Amsterdam

13.39 uur: De 45e editie van de marathon van Amsterdam telt komende zondag ruim 31.000 deelnemers, van wie ongeveer 9000 uit het buitenland. Bijna 10.000 atleten lopen de hele marathon, de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De overigen lopen de kortere afstanden, zoals de halve marathon of 8 kilometer.

De organisatie van het hardloopevenement in de hoofdstad presenteerde deze cijfers met de nodige trots, want het recent loslaten van de meeste coronabeperkingen heeft hardlopers weer gretig gemaakt. „We zijn blij dat we weer met elkaar mogen lopen en heel opgelucht dat de gemeente het groene licht heeft gegeven na een lange periode van onzekerheid”, zei wedstrijddirecteur René Wit.

Hij noemde specifiek het internationale karakter van de marathon van Amsterdam. Uit 107 verschillende landen komen mensen rennen in de hoofdstad. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor deelnemers en toeschouwers. Wel moeten de bezoekers van het Olympisch Stadion, waar start en finish zijn, zo’n bewijs laten zien.

Wit memoreerde nog even aan de vorige editie, die in oktober 2019 werd gehouden zonder het bestaan van het coronavirus. „In dat jaar hadden we een recordaantal van meer dan 45.000 deelnemers, waarvan ruim 17.000 op de marathon. De deelnemers kwamen uit 140 landen. We komen voor zondag nog niet aan die getallen, maar ik denk dat we met 31.000 deelnemers een heel mooie herstart maken.”

Vorig jaar kon de marathon niet doorgaan vanwege het coronavirus. „Toen hebben we een virtuele marathon georganiseerd en toch ook nog 6000 mensen in beweging gekregen”, zegt Wit, die aanstipte dat zijn wedstrijd het ’platinum label’ draagt. Amsterdam behoort daarmee tot het selecte groepje van twaalf marathons op de wereld met deze hoogste graad van de mondiale atletiekbond.

De Afrikaanse toprenners die zijn aangetrokken, doen op een ongewijzigd traject een aanval op het parcoursrecord van 2.04.06, in 2018 gelopen door de Keniaan Lawrence Cherono. Liefst vijf atleten hebben een persoonlijk record van onder de 2.05. De Ethiopiër Leul Gebresilase heeft met 2.04.02 de beste tijd op zijn naam staan. Dan volgt zijn landgenoot Tamirat Tola met een persoonlijk record van 2.04.06. Hij is de meeste gelauwerde atleet met een bronzen olympische medaille op de 10.000 meter in Rio 2016 en zilver op de marathon bij de WK van 2017 in Londen.

De marathon van Amsterdam is dit jaar ook strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap. Veel Nederlandse toppers komen aan de start, onder wie olympiër Khalid Choukoud, Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar. Bij de vrouwen zijn Bo Ummels en Ruth van der Meijden de belangrijkste kandidaten voor de titel.

Twee schakers doen na verloren kort geding toch mee aan NK

11.20 uur: De schakers Sipke Ernst en Machteld van Foreest doen ondanks hun verloren kort geding toch mee aan het NK in Hoogeveen. De vier andere schakers die naar de rechter waren gestapt, hebben zich wel afgemeld bij toernooidirecteur Loek van Wely. „Sipke Ernst en Machteld van Foreest hebben aangegeven dat ze toch meedoen”, zei Van Wely een dag na het kort geding in Haarlem.

De rechtszaak draaide om het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat voor de deelnemers aan het NK verplicht is om te laten zien in het gemeentehuis van Hoogeveen. Titelhouder Lucas van Foreest, zijn 14-jarige zus Machteld, Ernst, oud-kampioen Sergei Tiviakov, Ivo Maris en Migchiel de Jong waren naar de rechter gestapt, omdat ze zonder toegangsbewijs wilden deelnemen aan het toernooi. Ze stelden voor het NK desnoods te verplaatsen naar een andere locatie.

De voorzieningenrechter in Haarlem wees de eis van de zes schakers af. Het NK begint vrijdag.