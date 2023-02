Zegereeks ADO Den Haag voorbij, Advocaat woedend

Advocaat ging in de eerste helft nog uit zijn plaat, omdat de 75-jarige trainer tot twee keer toe vond dat zijn elftal recht had op een penalty. Tot twee keer toe gaf arbiter Pol van Boekel geen krimp.

Thomas Verheydt probeerde met een slimmigheidje nog wel te scoren, maar zijn handsbal werd opgemerkt door Van Boekel. Bovendien scoorde hij niet. Zijn actie had veel weg van de treffer die Diego Armando Maradona in de kwartfinales van het WK 1986 ooit wél een doelpunt opleverde tegen Engeland: 2-1. zege. Verheijdt kreeg geel.

ADO speelde eind vorige maand ook doelpuntloos gelijk tegen VVV-Venlo, maar won vervolgens van NAC Breda, Jong PSV en koploper PEC Zwolle. Tussendoor werd er in de KNVB-beker ook gewonnen van Go Ahead Eagles. In de beker is donderdag PSV de tegenstander in de kwartfinales.

ADO leidt in derde periode

ADO voert met 15 punten uit zeven duels de derde periode aan. Advocaat hoopt ADO, slecht aan het seizoen begonnen, via de play-offs terug naar de Eredivisie te loodsen.