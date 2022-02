Medaille-uitreiking kunstrijden uitgesteld na ’problemen bij dopingtest’

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde website insidethegames zouden er problemen zijn rond het resultaat van een dopingtest, afgenomen nog voor de Spelen. „Er heeft zich op korte termijn een situatie voorgedaan, die juridisch overleg met het IOC vereist”, aldus een woordvoerder van de internationale schaatsbond ISU tegen de website.

IOC-woordvoerder Mark Adams gaf geen details, maar zei alleen dat „de situatie zich plotseling had voorgedaan.” De Russen wonnen het goud in de gemengde wedstrijd voor de Verenigde Staten en Japan. Het blijft onduidelijk wanneer of zelfs of de ceremonie kan worden gehouden, omdat volgens de coronaregels atleten wordt geadviseerd China uiterlijk twee dagen na hun wedstrijd te verlaten.

Woensdag verschenen enkele Russische kunstschaatsers, onder wie de 15-jarige sensatie Kamila Valieva, niet op de geplande training, wat tot meer speculaties leidde. Ook de ijsdansers Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov ontbraken, net als Mark Kondratioek, die zich individueel heeft geplaatst voor de vrije kür van donderdag.

Valieva stelde maandag ondanks een val de zege veilig. De Europees kampioene, bijgenaamd 'Miss Perfect', maakte als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong op de Spelen.