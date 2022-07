Jumbo-baas Plugge: ’De resultaten zijn goed, maar het proces is verstoord’

Wielrennen

Ingezakte Vuillermoz reageert: ’Overgegeven op de fiets’

Alexis Vuillermoz is na de etappe van zondag in de Tour de France in elkaar gezakt. Dat meldt een journalist van TV2, die ter plaatse was. De renner van TotalEnergies is naar het ziekenhuis afgevoerd en heeft inmiddels gereageerd.