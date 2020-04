Eddy Planckaert: wielrennen zit in een soort oorlog

De coronacrisis heeft de koersen voorlopig lamgelegd.

Ex-wielrenner Eddy Planckaert, beroemd analist in België, hoopt dat er dit seizoen nog kan worden gekoerst. Al was het maar dat renners dan weer betaald worden en sponsors tevreden zijn. „Het wielrennen zit in een gevaarlijke situatie. Het is een soort oorlog”, aldus de oud-winnaar van onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op Sporza.