Daley Blind: ’We zullen tegen Tsjechië op ons best moeten zijn’

Oranje won slechts drie van de elf voorgaande ontmoetingen met Tsjechië. Beide ploegen stonden zes jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar. Oranje verloor met 2-3 en miste daardoor het EK van 2016. „Maar we krijgen nu een heel andere wedstrijd”, blikt de 31-jarige Blind vooruit op zijn 82e interland. „Die vorige wedstrijd was het begin van een moeilijke fase waar we doorheen gingen met het Nederlands elftal. Wij hebben inmiddels de weg naar boven gevonden met een talentvolle maar ook ervaren selectie.”

Het baart Blind geen zorgen dat Oranje in het laatste groepsduel met Noord-Macedonië mogelijkheden weggaf. „Dat kwam omdat we de bal soms te snel verloren. Dan staat de verdediging soms niet goed”, zei hij. „Maar tegen Oostenrijk en Oekraïne verdedigden we wel heel compact. Ik maak me geen zorgen. We zullen wel scherp moeten zijn nu. In een poule kan je soms nog iets laten liggen. Tegen Tsjechië moet alles gericht zijn op het resultaat.”