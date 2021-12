Premium Het beste van De Telegraaf

AZ sluipt naar top: ’Jammer dat de winterstop er bijna aankomt’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Twee doelpunten of toch drie? Albert Gudmundsson neemt de wedstrijdbal in elk geval mee naar huis. Ⓒ ORANGE PICTURES

ALKMAAR - De wedstrijdbal lag enkele minuten na AZ-Willem II (4-1) al in de kofferbak van zijn auto. „Voor mij was het echt een hattrick”, lachte Albert Gudmundsson, de ’gouden wissel’ die officieel maar twee treffers achter zijn naam kreeg, omdat de door hem genomen penalty via Willem II-keeper Timon Wellenreuther in het doel verdween. „Ik vroeg aan de scheidsrechter (Allard Lindhout, red.): drie toch? En hij vond van wel.”