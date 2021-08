Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark

Voetbal

Dick Advocaat krijgt voor werk als trainer oeuvreprijs

Hij gaat nog door als bondscoach van Irak en is momenteel in Spanje om de nodige voorbereidingen te treffen. Daarom ontbrak Dick Advocaat in het Bilderberghotel in Oosterbeek, waar hem de Rinus Michels Award zou worden uitgereikt als waardering voor zijn werk als trainer. Die loopbaan begon ruim vee...