Ferdy Druijf Ⓒ BSR Agency

ZWOLLE - In drie jaar tijd stond Ferdy Druijf (22) tweemaal in de basis bij AZ. Zaterdagavond, in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1), mocht hij als potentiële reddende engel nog een paar minuten opdraven. En dus wil de spits uit Uitgeest weg. „Hier doe ik het niet langer voor.”