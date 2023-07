Premium Het beste van De Telegraaf

Miami in de ban van Lionel Messi: van gevaarlijke politie-escortes tot speciaal ’GOAT’-biertje

Door Lisa Schoenmaker en Kasper Hermans Kopieer naar clipboard

Het hart van menig Inter Miami-fan klopt al dagen sneller. Iedereen rond de Amerikaanse club kijkt reikhalzend uit naar het moment dat Lionel Messi officieel wordt gepresenteerd. Zondag is het eindelijk zover en wordt er totale gekte verwacht in de mondaine badplaats. Bij de club van David Beckham hebben de supporters de Argentijnse wereldster nu al in hun hart gesloten.