Olympisch kampioen Richard Carapaz met gouden fiets in Vuelta a España

Waar zijn teammaats op een zwarte fiets met rode accenten rijden, stapt de Ecuadoraan voortaan op een blinkende gouden Pinarello.

Of Carapaz zich net als Van Avermaet, de kampioen van Rio 2016, waagt ook aan een gouden helm is nog onbekend. Wel was hij zichtbaar onder de indruk van zijn gouden tweewieler.

Carapaz begint zaterdag aan de Ronde van Spanje. Samen met teamgenoot Egan Bernal bindt hij de strijd aan met onder anderen Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma, de nieuwe olympisch kampioen tijdrijden, is in Spanje titelverdediger.

Carapaz eindigde vorig jaar als tweede in het gevecht om de rode trui. Met een eindzege in de Giro d’Italia op zak en zijn derde plek in de Tour de France van dit jaar, is de 28-jarige Ecuadoraan de enige olympisch kampioen die in alle drie de grote ronden op het podium eindigde.