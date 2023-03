Onderzoek vakbond FIFPRO: nooit meer een WK voetbal in de winter

Volgens FIFPRO bevestigt de ondervraging dat een WK in deze periode mentaal en fysiek te zwaar is en het risico op blessures vergroot.

Een groot deel van de spelers gaf aan dat er met een WK in de winter te weinig tijd is voor voorbereiding en herstel. Secretaris-generaal Jonas Baer-Hoffmann van de FIFPRO noemde een herhaling van 2022 daarom onaanvaardbaar. „Als je weer een WK in de winter wil houden, moet je de competitieschema’s volledig veranderen en zorgen voor de juiste training en hersteltijd voor en na het toernooi, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de bonden daarmee zullen instemmen.”

De Franse voetballer Raphael Varane bereikte eind vorig jaar met Frankrijk de finale van het WK, maar besloot na dit toernooi zijn interlandloopbaan te beëindigen vanwege „een verstikkend schema.” Volgens Baer-Hoffmann zijn het juist de spelers die het op het veld moeten doen en waarvoor mensen naar het stadion komen. „Het moet voor iedereen een waarschuwing zijn dat een speler zo’n drastische beslissing neemt omdat het fysiek en mentaal te zwaar wordt.”