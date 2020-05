NOC*NSF teleurgesteld over dichtblijven sportkantines outdoor

„Het is erg jammer dat de sportkantines niet gewoon met de horecaopenstelling mee kunnen lopen”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. „We zijn in de sport er aan gewend dat wij de voor de horeca geldende regels altijd stipt opvolgen. Dat zouden we nu ook hebben gedaan. Dit is vooral wrang omdat deze buitensportaccommodaties al wel weer open zijn en volop kosten maken zonder dat daar bijvoorbeeld kantine-inkomsten tegen over staan.”

Dielessen: „Dat het OMT zich er over buigt of de sportkantines per 1 juli wel weer open mogen geeft perspectief, maar de logica waarom de sport een maand zou moeten wachten ontbreekt.”

De aankondiging dat er advies is gevraagd aan het OTM over een eerdere openstelling van de binnensportaccommodaties dan per 1 september, ziet NOC*NSF als een belangrijke stap. „We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn.”