Feyenoord heeft Fortuna Sittard-middenvelder Diemers binnen

Eerst leek het erop dat Diemers deze zomer naar FC Groningen zou overstappen. De geboren Fries koos uiteindelijk toch voor Feyenoord. Hij speelde eerder bij SC Cambuur, FC Utrecht en De Graafschap. Voor Fortuna Sittard was Diemers twee seizoenen actief.

„Dit had ik pak ’m beet twee, drie jaar geleden niet gedacht”, zei Diemers. „Dat een mooie club als Feyenoord zich voor mij meldt, maakt me trots. Ik zal hard moeten werken voor mijn plekje, maar daar ga ik mijn uiterste best voor doen.” Diemers tekende de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie steeds voor zeven doelpunten bij Fortuna.

„Hij maakte op mij een uitstekende indruk in de drie wedstrijden die Feyenoord afgelopen seizoen speelde tegen Fortuna Sittard”, aldus hoofdtrainer Dick Advocaat. „Ook uit de andere wedstrijden die ik van hem heb gezien, blijkt wel dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt die we bij Feyenoord goed kunnen gebruiken.”

Technisch directeur Frank Arnesen, die met weinig financiële middelen te werk moet gaan op de transfermarkt, ziet Diemers als „een goede versterking” voor het middenveld. „Hij is een harde werker met een goede pass en een prima schot. Een speler met de nodige ervaring in de eredivisie die klaar is voor de volgende stap: schitteren bij Feyenoord.”