Red Bull-teambaas Horner voert de druk op

„Iedereen in het team wil dat Alexander Albon ervoor zorgt dat hij dat stoeltje naast Max Verstappen claimt en dat we niet hoeven te kijken naar een alternatief”, aldus Horner. „Na zijn podiumplaats op Mugello heeft Alex een paar moeilijke weekenden gehad. Het is nu aan hem om terug te slaan met sterke optredens. We hebben twee auto’s nodig die dichter bij elkaar zitten om Mercedes aan te vallen. Ons doel is om met Alex door te gaan, maar als we naar een andere oplossing moeten kijken, moeten we ons richten op beschikbare coureurs buiten onze eigen pool.”

Horner doelt daarbij op bijvoorbeeld Nico Hülkenberg of Sergio Pérez, die vooralsnog geen zitje hebben voor 2021.

Motoren-reglement

Belangrijk voor de toekomst van Red Bull Racing is ook de vergadering die voor na dit weekeinde in Portugal gepland staat. Onderwerp van gesprek is het motoren-reglement in de Formule 1.

Red Bull en zusterteam AlphaTauri moeten opzoek naar een oplossing, nu Honda heeft aangegeven na 2021 uit de koningsklasse van de autosport te stappen. Red Bull wil een eigen motor ontwikkelen – met behulp van Honda – maar eist gezien de kostenpost wel het een en ander. Horner: „Een chassis bouwen is één ding, maar een motor bouwen is iets heel anders. We willen die uitdaging aangaan als we overeenstemming bereiken, met de zegen van Honda. Het is voor ons heel belangrijk dat de kostenpost wat motoren betreft drastisch wordt verlaagd. Op dit moment zijn de bedragen astronomisch. Voor ons hangt het af of de huidige motoren na het 2021-seizoen worden bevroren, tot aan het moment dat nieuwe motoren worden geïntroduceerd (staat nu voor 2026, red.). Onder de huidige omstandigheden is dat de enige manier voor ons om die uitdaging aan te gaan.”