Franse Tour-sensatie verrast zichzelf

De Franse renner van Deceuninck - Quick Step was iedereen te snel af en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Hij heeft nu 1.26 minuut voorsprong op Geraint Thomas en 2.12 minuut op Steven Kruijswijk.

„Het is ongelooflijk. Zonder arrogant te willen klinken, wist ik dat ik goed kon presteren op dit parcours”, zei Alaphilippe. „Ik zei vanmorgen al tegen mijn neef Franck dat ik het goed zou doen, maar ik had niet verwacht de etappe te kunnen winnen en zeker niet met zo’n groot gat ten opzichte van Thomas.”

Alaphilippe kreeg vleugels van de vele fans. „Met de hulp van het publiek, heb ik alles gegeven tot de finish. Ik wist dat het eerst deel van de tijdrit me goed lag, maar ik heb mezelf echt verrast in het tweede deel. Ik heb mijn grenzen verlegd. Ik hoorde dat ze zelfs in de teamauto moesten huilen.”

Bekijk ook: Kruijswijk doet uitstekende zaken in Tour