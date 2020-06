Thomas Müller op het matje bij bestuur Bayern München

Na de bekerzege in en tegen Frankfurt kreeg Müller van de Duitse media een vraag over een mogelijke transfer van Kai Havertz, het 21-jarige talent van Leverkusen dat na de corona-onderbreking als een komeet uit de startblokken geschoten is. Müller, dit seizoen al goed voor twintig assists, reageerde gepikeerd. „Het is toch wel paradoxaal om áltijd over inkomende transfers te praten als tegelijkertijd bespaard wordt op salarissen”, merkte hij op tegenover Sky Deutschland.

Hij verwees daarmee naar de twintig procent loon die de spelers van Bayern tot het einde van het seizoen inleveren om hun club te helpen in tijden van corona. Het geld dat Bayern daarmee uitspaart, zou het nu kunnen besteden aan het aantrekken van Havertz. De grote belofte van het Duitse voetbal is een aanvallende middenvelder die, mocht hij inderdaad naar München verkassen, een rechtstreekse concurrent voor Müller zou worden.

Verkeerd ingeschat

Bij Bayern zijn ze echter niet blij met de woorden van Müller, die met zijn salaris van 15 miljoen per jaar één van de bestbetaalde spelers van de Bundesliga is. „Thomas heeft na de bekerwedstrijd, op een moment dat hij niet zo tevreden was met de prestatie van de ploeg, zijn woorden niet helemaal goed, of eigenlijk verkeerd ingeschat”, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Die voegde er in één adem aan toe dat de voormalige Duitse international op het matje geroepen werd in Beieren. „We hebben er de volgende dag meteen over gepraat. Ik heb hem gezegd dat dit niet correct van hem was. Hij heeft de boodschap begrepen, hij is een intelligente jongen.”

