KNVB bevestigt Marianne van Leeuwen als directeur: ’Dat ze een vrouw is, maakt haar extra geschikt’

Van Leeuwen wordt de eerste vrouw op deze post bij de KNVB. „We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie”, zegt Smit die met de rvc belast was met de benoeming van een nieuwe directeur. „Dat ze een vrouw is, is qua geschiedenis natuurlijk bijzonder, maar het werd hoog tijd. Het maakt haar in onze ogen daarom zelfs extra geschikt. Het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal, én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities. Bovendien heeft Marianne een onafhankelijke blik op de ontwikkelingen van het voetbal, vandaag de dag en in de toekomst.”

Ervaren bestuurder

Van Leeuwen is een ervaren internationaal bestuurder en toezichthouder bij bedrijven als RELX, Sligro Food Group en Technische Unie. Sinds 2014 is ze ook voorzitter van Zeeburgia, de Amsterdamse amateurclub die jaarlijks tientallen talenten aflevert aan het betaald voetbal. Van Leeuwen is ook lid van de Sportraad Amsterdam.

Van Leeuwen kijkt uit naar haar nieuwe functie en uitdaging, maar wil er nog niet op vooruitlopen. „Ik zal er enorm trots op zijn als ik de komende jaren samen met anderen mag gaan werken aan het verder vooruit brengen van het Nederlandse voetbal, maar ik ga er extern pas over in gesprek als de benoeming formeel een feit is”, aldus Van Leeuwen.

De voorgenomen benoeming krijgt officieel haar beslag nadat de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV), waarin alle betaaldvoetbalclubs zijn vertegenwoordigd, op de hoogte is gesteld. Die vergadering staat voor 18 juni op de agenda in Zeist. In de fase voorafgaand aan de AVBV vraagt de rvc aan de Centrale Spelersraad, de Centrale Trainersraad en de ondernemingsraad (KNVB) om hun medewerking met het voorgenomen besluit.

Strijd tegen racisme op het veld

Namens de rvc benadrukt Smit de kwaliteiten van de aankomend directeur betaald voetbal: „Marianne staat bekend als een gefocuste leider die weet wat ze wil, maar die ook graag luistert en wil samenwerken met anderen. Zij is ook maatschappelijk betrokken en heeft haar stem bijvoorbeeld sterk laten horen in de strijd tegen racisme op en om de voetbalvelden. Ze heeft in de afgelopen jaren met de poten in de klei een diverse, sterke en gezonde club gemaakt van Zeeburgia. We verwachten haar benoeming na de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van 18 juni definitief te kunnen bevestigen.”