Zijspancoureur Bennie Streuer na vreselijke crash: ’Ik kan gelukkig nog lopen’

„Ik ga er vanuit dat ik er dit seizoen weer bij ben, ik weet alleen nog niet wanneer”, zegt Bennie Streuer, die herstelt van een zwaar ongeluk. Ⓒ Jos Schuurman

Die horrorcrash op het Duitse circuit van Oschersleben zal Bennie Streuer nog lang blijven heugen. De zijspancoureur uit het Drentse Grolloo had er ervaren hoe fragiel het lijntje tussen leven en dood is. Op hoge snelheid was hij met zijn span viermaal over de kop geslagen en op een naast de baan gelegen muur geknald. „Dit kon wel eens het einde zijn”, flitste het door zijn hoofd.