Red Bull-teambaas Christian Horner: ‘Regels moeten zwart-wit zijn’

Coureurs mochten in Bahrein tijdens de trainingen op vrijdag zo wijd gaan als ze wilden in bocht 4. Dat werd vervolgens teruggedraaid, wie dat deed in de kwalificatie op zaterdag zag z’n tijd verwijderd worden.

Tijdens de race op zondag was het wijd uitkomen bij diezelfde bocht weer toegestaan, tot de wedstrijdleiding ingreep. Horner: ,,We zagen dat Mercedes het elke ronde deed. Daar win je toch ongeveer twee tienden van een seconde mee. Toen zijn wij het ook gaan doen, maar op een gegeven moment vroeg de wedstrijdleiding of we de limiet konden respecteren. Anders zou je een waarschuwing krijgen. Max zette op die plek de inhaalactie bij Lewis in. Dat mag niet, want je mag geen positie winnen op die manier. Vandaar dat hij zijn plek terug moest geven. Dat deed hij ook netjes.”

De situatie moet consistenter zijn

Na de oproep van zijn race-engineer liet Verstappen zijn concurrent Hamilton in bocht tien weer voorbij. ,,Ik vind dat de situatie consistenter moet zijn. Het kan niet zo zijn dat we het niet gebruiken en wel als je inhaalt. Het moet zwart-wit zijn”, aldus Horner, die niet vond dat Red Bull de race uit handen gaf door de strategie.

,,Mercedes was snel aan het begin van de race, Max kwam niet verder dan twee seconden weg bij Lewis. Lewis ging twee keer vroeg naar binnen, maar wij hadden op het einde versere banden. Lewis had net genoeg over om de zege te pakken. Dat is frustrerend, maar we kunnen veel positieve dingen meenemen uit dit weekeinde. Max had ook wat problemen, waardoor hij in de eerste sector niet zo snel was als eerder in het weekeinde. Dat moeten we onderzoeken.”