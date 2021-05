Pijnlijk record voor Sven van Beek: recordhouder eigen doelpunten

Voetbal

FC Barcelona-trainer Ronald Koeman ziet Atlético én Real Madrid ontsnappen

Atletico Madrid heeft zaterdag gedaan wat het moest doen in de ultraspannende strijd om de Spaanse landstitel. Uit bij laagvlieger Elche werd - weliswaar nipt - gewonnen met 1-0. Elche miste in de 90e minuut een penalty. Hierdoor moet het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman weer in de achtervolgi...