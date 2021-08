Thomas Tuchel beloont Hakim Ziyech met basisplaats in Super Cup-strijd

De oud-speler van de Amsterdammers begint samen met Kai Havertz kort achter de diepe spits Timo Werner. Havertz maakte eind mei in de finale van de Champions League de enige treffer tegen Manchester City.

De voortekenen zijn voor Villarreal niet zo gunstig. De winnaar van de Champions League stapte namelijk in zeven van de laatste acht Europese Super Cup-wedstrijden als winnaar van het veld. De laatste keer dat de winnaar van de Europa League won, was in 2018 toen Atlético Madrid afrekende met Real Madrid: 4-2.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint voor Ziyech en zijn ploeggenoten aanstaande zaterdagmiddag. The Blues ontvangen dan Crystal Palace.