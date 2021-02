Frenkie de Jong troeft Luuk de Jong af en klimt met Barcelona naar tweede plaats

Dat is een enigzins vertekend beeld, want Atletico heeft nog twee wedstrijden tegoed. De ploeg van Diego Simeone speelt zondag eerst de uitwedstrijd bij Villlarreal. Real Madrid staat derde met een punt minder dan Barça, maar de equipe van Zinedine Zidane wacht maandag de gelijkmakende beurt tegen Real Sociedad.

Luuk de Jong stond in de basis bij Sevilla en de spits had het de eerste helft uiterst moeilijk met zijn ploeg tegen een goed Barcelona. Lionel Messi was met een vrije trap dicht bij een goal en ook Sergiño Dest (net als Frenkie de Jong in de beginopstelling) liet zich gelden. De rechtsback schoot over nadat hij zich vrij gekapt had.

De openingsgoal kwam na een half uur van de voet van Ousmane Dembélé. De aanvaller, die van trainer Ronald Koeman de voorkeur had gekregen boven Antoine Griezmann, werd door Messi door het hart van de defensie weggestoken en schoot door de benen van doelman Bono raak.

Rekik snel op de bon

Met Karim Rekik als invaller binnen de lijnen ging Sevilla na rust op jacht naar de 1-1. Rekik nam dat iets te letterlijk, want de verdediger had binnen een minuut al geel te pakken na een wilde tackle met twee benen vooruit. De thuisclub drong wel aan, maar gaf evengoed veel ruimte weg.

Dest raakte de paal en Messi schoot eerst nog over alvorens de wedstrijd vijf minuten voor tijd te beslissen. Na een vlotte combinatie met Ilaix Moriba baande Messi zich een weg door de defensie en schoot vallend raak. Het was de 38e goal van Messi in 42 wedstrijden tegen Sevilla.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga