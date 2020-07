Oorlog in Premier League: Guardiola woedend op Klopp

Jürgen Klopp en Pep Guardiola langs de zijlijn. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Het is oorlog in de Engelse voetbalwereld. De trainer van de onttroonde kampioen, Pep Guardiola, is klaar met de coach van de nieuwe kampioen, Jürgen Klopp. Dat heeft de toon gezet voor een explosief einde van de huidige competitie én voor het nieuwe seizoen in de Premier League.