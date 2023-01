Ajax zet Schreuder aan kant: ’Voor de persoon Alfred is dit natuurlijk verdrietig’

Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach is per direct beëindigd. Michael Reiziger en Richard Witschge leiden vrijdag de training van de club uit Amsterdam.

De leiding van Ajax besloot Schreuder aan de kant te zetten na het gelijkspel eerder op de avond tegen FC Volendam (1-1). Ajax wist voor de zevende keer op rij niet te winnen in de Eredivisie en staat vijfde in de competitie, met 7 punten minder dan koploper Feyenoord.

„Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke”, reageert algemeen directeur Edwin van der Sar. „Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten. Ook het spel was wisselvallig. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren. De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang.”

Supportersvereniging

Het ontslag van trainer Schreuder bij Ajax was onvermijdelijk geworden. Dat zegt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van de Supportersvereniging Ajax, die meer dan 125.000 leden heeft. „Voor de persoon Alfred is dit natuurlijk verdrietig. Maar het was onvermijdelijk”, aldus Nagtzaam. „Het rommelde al een tijdje. Het publiek heeft donderdag met één grote, luide stem z’n afkeuring laten horen en zien.”

De fans in de Johan Cruijff ArenA uitten hun onvrede onder meer door met witte zakdoekjes te zwaaien. De supporters van de F-Side, verzameld achter een van de doelen, zongen luidkeels ’Schreuder rot op’. Dat klonk ook na het laatste fluitsignaal door de ArenA. „Persoonlijk doe ik nooit mee aan zulke dingen”, aldus Nagtzaam. „Ik kan niet fluiten en zakdoekjes gebruik ik nooit. Ik kom hier al 35 jaar en ik kijk altijd naar het spel, daarop moet je een trainer beoordelen. En in dat spel was geen vooruitgang te zien.”

