Weinig balbezit niet het nieuwe realisme in Eindhoven Van Nistelrooy klaar voor seizoensstart PSV: ’Willen tegenstander controleren’

Door wilber hack

Van Nistelrooy is tevreden over de voorbereiding. Hem wacht nu een pittige seizoensstart met PSV. Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - PSV won zijn laatste oefenwedstrijd met 2-1 van Real Betis, maar kwam in eigen stadion niet zoveel aan de bal. De Eindhovense club had maar 36% balbezit. Dat bleek niet de bedoeling. „Nee, dit is niet het nieuwe realisme bij PSV. We willen een tegenstander dusdanig controleren dat we zelf veel meer de bal hebben”, verklaarde Ruud van Nistelrooy.