Danny Buijs na ’bliksemontslag’ in België: ’Eerst in spiegel kijken’

Premium Voetbal

Topsport als uitlaatklep: ’Rituelen in het voetbal kunnen troost bieden in moeilijke situatie’

Het was zonder twijfel het meest ontroerende tv-moment van het voorbije weekeinde. Oud-prof Hans Kraay junior die op invoelende wijze de zeer geëmotioneerde Go Ahead Eagles-speler Bas Kuipers interviewde, waarbij de voetballer snikkend vertelde over zijn vader, die tweemaal was getroffen door een he...