Geldboete Lazio voor racisme richting Balotelli

Die beledigden afgelopen zondag Mario Balotelli, de spits van tegenstander Brescia.

De zaak is daarmee nog niet afgerond. De tuchtcommissie wil verder uitzoeken wie in het betreffende 'uitvak' zich precies schuldig maakten aan racistische uitingen. Verder is Lazio gevraagd volledige medewerking te verlenen aan een onderzoek dat de politie inmiddels heeft ingesteld.

Lazio won de wedstrijd met 2-1, Balotelli maakte het doelpunt van Brescia.