Premium Het beste van De Telegraaf

Rijpma-de Jong: ’Genoten van heerlijke strijd met Groenewoud’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Antoinette Rijpma-de Jong is overall winnares bij de vrouwen Allround. Zilver is voor Marijke Groenewoud en brons voor Joy Beune. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - „Dit is een geweldig gevoel”, glunderde Antoinette Rijpma-de Jong nadat ze de nationale allroundtitel én een ticket voor het EK in Hamar had veroverd. Na een heerlijke strijd met Marijke Groenewoud maakte de 27-jarige schaatsster woensdag het verschil op de 1500 meter. Na een indrukwekkende rit dook ze als eerste vrouw ooit onder de 1.53,00 in Thialf: 1.52,95.