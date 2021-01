Itzhak de Laat treedt uit schaduw Sjinkie Knegt

Itzhak de Laat Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - De Itzhak de Laat van een paar jaar terug is een andere dan de 26-jarige versie hedendaags. Van shorttrackbelofte uitgegroeid tot een topper die op mondiaal niveau meespeelt om de medailles. Uit de schaduw van icoon Sjinkie Knegt getreden, de man in wie De Laat dit weekeinde weleens zijn grootste concurrent kan hebben in de strijd om de Nederlandse titel allround. „Het is eigenlijk belachelijk dat ik die titel nooit heb behaald.”