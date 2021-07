Beperkingen beachduo Stam/Schoon: alleen nog kamer af voor training of wedstrijd

Onder hen bevinden zich de beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam, die na hun partij van donderdag bevestigden dat hun een aantal beperkingen is opgelegd.

„We mogen sinds gisteren alleen nog van de kamer om te trainen of voor onze wedstrijden”, vertelde Stam, die liet weten dat de maatregelen tot zondag duren. Dan is de periode van veertien dagen na de vlucht van 17/18 juli voorbij. NOC*NSF bevestigde de maatregel van de Tokyo Health Authority.

Close contacts

„Het overgrote deel van de groep die nu tot close contact is verklaard is inmiddels volgens planning teruggekeerd in Nederland. Wat de sporters in Tokio betreft gaat het alleen nog om het duo Stam/Schoon”, meldde een woordvoerder. „Verder gaat het in Tokio nog om enkele begeleiders en een communicatiemedewerker. In totaal betreft het zeven leden van TeamNL die onder deze maatregel vallen.”

Vijf van de zeven leden van TeamNL die positief testten op corona zaten in de bewuste vlucht, onder hen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn. Zij verblijven in het zogenoemde quarantainehotel.