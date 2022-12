Kortrijk stunt opnieuw en klopt koploper Genk

Kortrijk, aan het duel begonnen als voorlaatste in de Pro League, maakte een einde aan die reeks door een doelpunt acht minuten voor tijd van de Uruguayaan Felipe Avenatti. Hij tikte de bal in het doel op aangeven van de net daarvoor ingevallen Dylan Mbayo. Kortrijk won eerder dit seizoen van Antwerp dat daarvoor negen duels op rij had gewonnen.

De zege betekende opnieuw een succes voor Bernd Storck, de Duitser die in november de derde coach werd die dit seizoen mag proberen Kortrijk te behoeden voor degradatie. Dinsdag bereikte hij bij zijn debuut al de kwartfinales van het Belgische bekertoernooi. Kortrijk klimt door de zege naar de zestiende plaats.

Club Brugge opende het bal op tweede kerstdag tegen Oud-Heverlee Leuven en wist opnieuw niet te winnen: 1-1.

Brugge sloot de competitie voor de WK-break af met een serie van vier wedstrijden zonder zege (beker en Europees voetbal meegerekend) en moddert ook na de Qatarese onderbreking maar wat aan. Zo ging het bekerduel tegen STVV van enkele dagen geleden met 4-1 verloren en kwam de ploeg van Oranje-international Noa Lang - die niet bij de selectie zat - nu dus ook in de competitie weer niet tot winst.

Brugge kwam kort voor rust vanaf elf meter op voorsprong via Ferran Jutglá en leek door een overwegend dominante tweede helft vervolgens op weg naar de zege, maar in minuut 94 maakte Nachon Nsingi alsnog gelijk namels Leuven. De ploeg van Carl Hoefkens staat momenteel vierde in de Belgische competitie.

Union rekent af met Oostende

Union is ook na achttien speeldagen de nummer 2 in de Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse. De club uit de Brusselse wijk St-Gillis was op eigen veld met 3-0 te sterk voor KV Oostende.

Union kwam kort na rust op voorsprong door Teddy Teuma, die een strafschop benutte. Na ruim een uur was het via Simon Adingra 2-0. In blessuretijd maakte Dennis Eckert er nog 3-0 van voor de ploeg waarin de Nederlanders Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi een basisplaats hadden. Bij Oostende was Rotterdammer Osaze Urhoghide zoals gebruikelijk basisspeler.