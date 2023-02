Heracles Almelo wint weer eens en verkleint achterstand op Zwolle

Meevaller voor Heracles was bovendien dat FC Eindhoven verloor. De nummer 3, in achtervolging op de Almeloërs, zag thuisclub FC Dordrecht met maar liefst 4-0 winnen.

Het was de eerste zege van het kalenderjaar voor Heracles Almelo. De afgelopen weken werd verloren van de rechtstreekse concurrenten in de strijd om een toppositie, PEC Zwolle en Eindhoven. Daarvoor was de competitie hervat met een gelijkspel bij Jong AZ.

Duel snel beslist

Halverwege was het tegen Jong FC Utrecht al 4-0 in het voordeel van Heracles. Nikolai Laursen opende de score uit een strafschop. Vervolgens scoorden ook Justin Hoogma, Anas Ouahim en Emil Hansson.

Na de hervatting verkleinde FC Utrecht de achterstand in eerste instantie dankzij Mees Rijks. Door twee doelpunten van Lasse Wehmeyer liep de thuisclub vervolgens weer verder uit.

Door doelpunten van Pepijn Doesburg en Tidjany Touré leidde FC Dordrecht halverwege al met 2-0 tegen FC Eindhoven. Na de hervatting zorgde Touré ook voor de 3-0. In extra tijd scoorde ook Mauro Savastano nog voor de thuisclub.

Nummers 1 en 2 naar Eredivisie

De nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. PEC Zwolle komt maandag weer in actie, in Amsterdam tegen Jong Ajax.