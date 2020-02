Andy Murray hoopt op rentree in maart, maar sluit nieuwe operatie niet uit

Murray ondervindt nog altijd hinder van zijn ingrijpende heupoperatie. In november van vorig jaar kwam Murray voor het laatst in actie, in de Daviscup-ontmoeting met Nederland, voordat het bekkenprobleem zich aandiende.

„De afgelopen maanden waren „ongelooflijk complex, uitdagend en moeilijk”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld in de Engelse media.

Een paar dagen geleden is Murray, drievoudig grandslamkampioen, gestart met trainen en hardlopen. Volgens de Schot zullen de komende weken bepalend zijn of hij nog een operatie nodig heeft of dat hij spoedig weer kan terugkeren in de ATP Tour. Dat zou dan wel eens de Miami Open kunnen zijn van eind maart.