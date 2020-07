Max Verstappen verheugt zich op terugkeer Alonso

Volgend seizoen gaat de tweevoudig wereldkampioen zijn derde tijdperk in bij het team van Renault. „Ik vind het mooi dat Fernando weer terugkomt”, zegt Verstappen over de coureur die na 2018 afscheid nam van de Formule 1. Voorlopig, althans.

„Het geeft aan hoe gedreven hij is en hoe mooi hij de sport vindt. Ik vind het goed nieuws en hoop dat hij competitief is. Ik verwacht dat hij dat zelf wel is, maar het is afwachten of Renault er dan ook beter voorstaat.” In 2015 wisselde Verstappen nog helmen uit met de toenmalige McLaren-coureur. Het geeft aan hoeveel respect beide coureurs voor elkaar hebben.