Corona slaat weer toe bij AZ

AZ moet het in de strijd om de tweede plaats met PSV in ieder geval stellen zonder topscorer Teun Koopmeiners. De Alkmaarse captain is nog steeds niet hersteld van Covid-19. Bij ploeggenoot Dani de Wit werd deze week eveneens het coronavirus vastgesteld. Beide spelers ontbreken dan ook zaterdag in h...