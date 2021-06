Live EK: verlengen bij Frankrijk - Zwitserland na heerlijk duel

Volg de wedstrijd hieronder voor alle statistieken, tussenstanden en doelpuntenmakers.

Raphaël Varane, Clément Lenglet en Presnel Kimpembe vormen tegen Zwitserland het hart van de Franse defensie. Lucas Digne, Marcus Thuram en Jules Koundé zijn niet beschikbaar en ook voor Lucas Hernández komt de wedstrijd in Boekarest nog iets te vroeg.

Zwitserland, dat acht dagen geleden tegen Turkije de laatste groepswedstrijd (3-1) speelde, treedt in Boekarest met een ongewijzigd elftal aan.

Unai Simon loopt terug na zijn onwaarschijnlijke blunder. Ⓒ AFP

Eerder op de avond schaarde Spanje zich bij de laatste acht geschaard. De formatie van bondscoach Luis Enrique won in Kopenhagen in een wedstrijd die alle kanten op vloog van Kroatië. Na de 3-3 in reguliere speeltijd maakten Álvaro Morata en Mikel Oyarzabal in extra tijd het verschil 5-3.

