Pieter Weening: ’Ik was niet een of andere pannenkoek’

Pieter Weening voelt op zijn 39e nog steeds de kriebels voor het wielrennen.

Het was maar goed dat hij na het stoppen van Roompot-Charles eind 2019 zijn fiets niet ergens in een hoek gooide. Pieter Weening (39) zou sowieso niet weten waarom hij dat zou doen. „Ik wil fit blijven, ook na mijn carrière. Daarom fietste ik tijdens de winter en liep ik zo nu en dan hard. Nooit met de gedachte dat ik zou koersen in januari of februari.” Vanaf 1 augustus gebeurt dat toch weer, in de WorldTour, met Trek-Segafredo.