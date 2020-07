Sport kort: Leipzig huurt Duits international van AS Monaco

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: RB Leipzig huurt Henrichs van AS Monaco

20.12 uur: Drievoudig Duits international Benjamin Henrichs speelt komend seizoen op huurbasis bij RB Leipzig. De club uit de Bundesliga leent de aanvallend ingesteld rechtsback van AS Monaco. Leipzig kan de 23-jarige Henrichs na dat jaar overnemen voor een bedrag dat rond de 15 miljoen euro moet liggen.

Eerder op de dag meldde Leipzig de komst van de Zuid-Koreaan Hwang Hee-chan. De 24-jarige aanvaller komt over van Red Bull Salzburg en tekende een contract voor vijf jaar.

Voetbal: Wéér puntenaftrek voor FC Den Bosch

18.50 uur: FC Den Bosch heeft opnieuw drie wedstrijdpunten aftrek gekregen. De club uit de eerste divisie ging vergeefs in beroep tegen het besluit van de licentiecommissie van de KNVB. De punten worden in mindering gebracht op de ranglijst van het afgelopen seizoen, waarin de club in de middenmoot eindigde.

In een besluit van 11 maart 2020 oordeelde de licentiecommissie dat FC Den Bosch „niet had voldaan aan de normstelling met betrekking tot de liquiditeitspositie per 31 december 2019.” Aangezien het ging om het derde verzuim binnen het traject van het plan van aanpak werd als sanctie opnieuw het in mindering brengen van drie wedstrijdpunten opgelegd. Het beroep dat FC Den Bosch tegen dit besluit aantekende is nu door de beroepscommissie licentiezaken afgewezen. Bij een vijfde verzuim kan de licentie van een betaald voetbal organisatie (BVO) worden ingetrokken.

In een eerdere fase moest Den Bosch ook al drie punten inleveren.

Golf: Ryder Cup naar 2021 en volgende oneven jaren

17.30 uur: De Ryder Cup is vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld. De organisatie bevestigde dat het eerstvolgende duel tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten in september 2021 zal plaatsvinden. Het besluit zal ook doorwerken in de volgende edities van de Ryder Cup, die in een oneven jaar zullen worden gehouden.

De tweejaarlijkse wedstrijd tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten stond gepland voor 22 tot en met 27 september in het Amerikaanse Whistling Straits, maar zal nu een jaar later van 21-26 september worden gehouden op dezelfde baan.

„Het werd duidelijk dat onze medische experts en de autoriteiten in Wisconsin ons geen zekerheid konden geven dat een evenement met de verantwoordelijkheid voor duizenden toeschouwers mogelijk zou zijn. Door die onzekerheid was het verplaatsen het juiste besluit”, aldus de organisatie.

De daaropvolgende edities verschuiven allemaal een jaar mee, meldde de organisatie. De editie van 2022 die zou worden gehouden in Rome, vindt plaats in 2023 en die twee jaar later in Farmingdale in de VS.

Veel bekende golfers drongen de afgelopen maanden al aan op uitstel van de Ryder Cup. „Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 wordt verzet om dan wel met publiek erbij te kunnen spelen en de sfeer te ervaren die de Ryder Cup zo bijzonder maakt”, zei Rory McIlroy onlangs.

Tennis: Zverev test samenwerking met coach Ferrer

16.50 uur: Alexander Zverev overweegt een samenwerking met David Ferrer. De Duitser gaat vanaf maandag trainen met de Spaanse oud-tennisser die afgelopen jaar stopte, toevalligerwijs na een partij tegen Zverev in Madrid. „Een testperiode”, noemt de 23-jarige Zverev het.

De Duitser zegde meteen een optreden af tijdens een demonstratietoernooi in Berlijn. Zverev wil zich toeleggen op trainen. „Ik heb besloten niet naar Berlijn af te reizen. Het is altijd jammer de kans te missen om voor eigen publiek te tennissen, maar ik kies ervoor nu met mijn team te werken”, verklaarde Zverev op Instagram.

Hij was enkele weken geleden een van de deelnemers aan de door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour waar tal van tennissers een coronabesmetting opliepen, mogelijk omdat ze zich ook gezamenlijk in het nachtleven begaven. Zverev was daar ook bij maar raakte niet besmet, in tegenstelling tot onder anderen Djokovic en de Bulgaar Grigor Dimitrov. In en buiten de tenniswereld leverde het gedrag van de tennissers veel kritiek op.

Voetbal: Cavlan keert na jaar terug bij FC Emmen

15.40 uur: Caner Cavlan keert terug bij FC Emmen. De 28-jarige speler was er vorig seizoen vertrokken en heeft in de tussentijd bij Austria Wien gespeeld. Cavlan heeft bij Emmen een contract voor één seizoen getekend, met een optie voor nog een jaar.

Cavlan begon zijn loopbaan bij De Graafschap. In 2015 vertrok hij naar sc Heerenveen. Van 2016 tot 2018 speelde hij in Turkije voor Şanliurfaspor en Boluspor.

In 2018, na de promotie naar de eredivisie, tekende Cavlan bij Emmen. De linksback speelde alle 34 wedstrijden en was goed voor vier doelpunten en zeven assists.

„Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een terugkeer bij FC Emmen wel zag zitten”, vertelt Cavlan. „Op De Oude Meerdijk heb ik het enorm naar mijn zin gehad en ik heb contact gehouden met de spelers en andere mensen van de club. En dan is één plus één twee.”

Voetbal: RB Leipzig neemt Koreaanse aanvaller over van Salzburg

15.00 uur: Hwang Hee-chan verruilt Red Bull Salzburg voor RB Leipzig. De 24-jarige aanvaller uit Zuid-Korea heeft woensdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract gezet.

Hee-Chan voetbalde sinds 2015 voor Red Bull Salzburg, dat hem in het seizoen 2018/2019 aan Hamburger SV verhuurde. De 32-voudig international kwam in zijn laatste 40 duels voor Salzburg tot 16 doelpunten en 22 assists.

Basketbal: Vierde coronabesmetting bij basketbalclub Brooklyn Nets

14.20 uur: Het wordt voor basketbalclub Brooklyn Nets steeds lastiger het seizoen in de NBA succesvol te hervatten. Na DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie en Wilson Chandler is nu ook Taurean Prince positief op het coronavirus getest.

Het is de bedoeling dat 22 teams uit de NBA op een afgesloten deel van Disney World het seizoen gaan uitspelen. De eerste wedstrijden staan voor 30 juli op het programma. Vorige week leverde een testronde onder ruim 300 spelers zestien positieve gevallen op. De betreffende basketballers, van wie de namen niet openbaar werden gemaakt, gingen direct in isolatie. Ze mogen pas terugkeren als een dokter ze officieel genezen heeft verklaard.

Meer vertrouwen topsporters in schone sport in Nederland

12.00 uur Topsporters vertrouwen er meer op dat de sport op nationaal niveau schoon is. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019, meldt het Mulier Instituut na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen plaatsen topsporters nog steeds meer vraagtekens. In 2019 achtte 23 procent de kans realistisch (17 procent zeer realistisch) dat hun internationale uitslagen waren beïnvloed door dopinggebruik.

Driekwart van de topsporters is van mening dat de dopingregels nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen om te presteren in hun sport. Daarnaast geven nagenoeg alle topsporters aan (97 procent) dat ze zich schuldig zouden voelen als zij doping zouden gebruiken.

Voetbal: Locadia dreigt hervatting MLS te missen

10:50 uur Jürgen Locadia dreigt de start van het toernooi ’MLS is Back’ te moeten missen. De Nederlandse aanvaller van FC Cincinnati kampt met een dijbeenblessure. „We moeten het even aankijken”, vertelde trainer Jaap Stam aan Amerikaanse verslaggevers. „Maar dit kan een paar weken duren.”

De 26 voetbalploegen uit de MLS spelen vanaf deze week een toernooi op het exclusieve complex van Disney World in Florida. Daarmee wordt het Amerikaanse voetbalseizoen, dat in maart na twee speelronden moest worden onderbroken vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, hervat.