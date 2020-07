Sport kort: Vierde coronabesmetting bij NBA-team Brooklyn Nets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Club Brugge opent Belgisch voetbalseizoen tegen Charleroi

14.28 uur: Kampioen Club Brugge opent het nieuwe voetbalseizoen in België op zaterdag 8 augustus met de wedstrijd tegen Charleroi, de nummer drie van de afgelopen competitie. Later op de dag spelen ook nog Standard Luik tegen Cercle Brugge en KV Oostende tegen Genk. Een dag later staan onder meer Anderlecht - STVV en Antwerp - Gent op het programma.

Roel Vaeyens, Chief Sports Officer bij Club Brugge, verwacht een lastig begin. „Voor ons wordt het een moeilijke seizoensstart. Je mag immers niet vergeten dat we een week eerder ook al de voor ons enorm belangrijke bekerfinale tegen Antwerp spelen. Maar dit Club Brugge kan dat aan. We starten het seizoen opnieuw erg ambitieus. We willen proberen onze prestaties van vorig seizoen te herhalen en het Europees misschien nog een tikje beter proberen te doen.”

Het afgelopen seizoen in België werd vanwege de uitbraak van het coronavirus vroegtijdig beëindigd. Club Brugge, op dat moment koploper, werd tot kampioen uitgeroepen.

Basketbal: Vierde coronabesmetting bij basketbalclub Brooklyn Nets

14.20 uur: Het wordt voor basketbalclub Brooklyn Nets steeds lastiger het seizoen in de NBA succesvol te hervatten. Na DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie en Wilson Chandler is nu ook Taurean Prince positief op het coronavirus getest.

Het is de bedoeling dat 22 teams uit de NBA op een afgesloten deel van Disney World het seizoen gaan uitspelen. De eerste wedstrijden staan voor 30 juli op het programma. Vorige week leverde een testronde onder ruim 300 spelers zestien positieve gevallen op. De betreffende basketballers, van wie de namen niet openbaar werden gemaakt, gingen direct in isolatie. Ze mogen pas terugkeren als een dokter ze officieel genezen heeft verklaard.

Meer vertrouwen topsporters in schone sport in Nederland

12.00 uur Topsporters vertrouwen er meer op dat de sport op nationaal niveau schoon is. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019, meldt het Mulier Instituut na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen plaatsen topsporters nog steeds meer vraagtekens. In 2019 achtte 23 procent de kans realistisch (17 procent zeer realistisch) dat hun internationale uitslagen waren beïnvloed door dopinggebruik.

Driekwart van de topsporters is van mening dat de dopingregels nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen om te presteren in hun sport. Daarnaast geven nagenoeg alle topsporters aan (97 procent) dat ze zich schuldig zouden voelen als zij doping zouden gebruiken.

Voetbal: Locadia dreigt hervatting MLS te missen

10:50 uur Jürgen Locadia dreigt de start van het toernooi ’MLS is Back’ te moeten missen. De Nederlandse aanvaller van FC Cincinnati kampt met een dijbeenblessure. „We moeten het even aankijken”, vertelde trainer Jaap Stam aan Amerikaanse verslaggevers. „Maar dit kan een paar weken duren.”

De 26 voetbalploegen uit de MLS spelen vanaf deze week een toernooi op het exclusieve complex van Disney World in Florida. Daarmee wordt het Amerikaanse voetbalseizoen, dat in maart na twee speelronden moest worden onderbroken vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, hervat.