Japanse bevolking wil af van Yoshiro Mori (83) na ’vrouwonvriendelijke opmerkingen’

De 83-jarige Mori, voormalig premier van Japan, kwam deze week in opspraak door neerbuigende opmerkingen over vrouwen. Hij had gezegd dat vrouwen tijdens vergaderingen veel te lang aan het woord zijn en uitte daarover zijn irritatie. Mori bood tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aan, noemde zijn opmerkingen „ongepast”, maar voegde er meteen aan toe dat hij niet zou opstappen.

Zijn uitspraken leidden tot grote verontwaardiging op social media, zowel in binnen- als buitenland. Een petitie die opriep tot actie tegen Mori kreeg al snel tienduizenden handtekeningen. Onder anderen de Japanse tennisster Naomi Osaka hekelde de gewraakte uitspraken van Mori.

De Olympische Spelen van Tokio zijn vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De scepsis onder de Japanners om het evenement deze zomer door te laten gaan, neemt zienderogen toe. Meer dan 80 procent van de Japanners zou ertegen zijn.