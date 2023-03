Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden pik laat Ronald Koeman in steek

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Zorgen voor bondscoach Ronald Koeman. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Er was een tijd waarin de spreekwoordelijke ’gouden pik’, waar Louis van Gaal zich altijd op beroept, ook Ronald Koeman de wind in de zeilen gaf. Het inspireerde cabaretier Theo Maassen in 2007, toen PSV onder leiding van Koeman op miraculeuze wijze op de laatste speeldag nog kampioen werd na de speelronde ervoor te zijn weggezakt naar plaats drie, een zogenaamde ’gouden pik-trofee’ te geven. Bij de start van zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal laat het geluk Koeman echter danig in de steek. De Oranje-selectie is door een virusinfectie getroffen en vijf internationals zijn naar huis gestuurd.