Kees Kwakman ’ten onrechte’ genoemd als lek in zaak Carel Eiting: ’Absoluut niet waar’

Kees Kwakman is onaangenaam verrast dat zijn naam donderdag werd genoemd in de arbitragezaak van Carel Eiting tegen FC Volendam. De Volendammer zou informatie over een maximale transfersom voor de voetballer hebben ’gelekt’ aan collega Arnold Bruggink. „Dat is absoluut niet waar”, aldus Kwakman.

Kees Kwakman. Ⓒ ANP/HH