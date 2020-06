Albers blikt terug op bizarre GP: ’Een van mijn zenuwachtigste races’

Slechts zes auto’s verschijnen in 2005 bij de Grand Prix van Amerika aan de start. Ⓒ Hollandse Hoogte

Woedende fans, tierende betrokkenen en uiteindelijk slechts zes auto’s die aan de start verschijnen. De Grand Prix van de Verenigde Staten op de Indianapolis Motor Speedway in 2005 is een van de meest bizarre races in de historie van de Formule 1. Exact vijftien jaar na dato vertelt Christijan Albers, vijfde op die beruchte negentiende dag van juni, zijn kant van het verhaal.