Foto’s: het saaiste kampioensfeestje van Bayern ooit

Normaal gesproken is de uitreiking van de kampioenschaal het mooiste en belangrijkste moment van het seizoen. Nu niet. In het coronatijdperk is het vooral treurig. Bayern-aanvoerder Manuel Neuer moest de schaal zelf pakken. Er was ook geen confetti, laat staan enorme pullen vol witbier om over het hoofd van trainer Hansi Flick te gieten. Familie was er ook niet bij.

Robert Lewandkowski was weer eens de beste topschutter in de Bundesliga. Ⓒ BSR Agency

Bayern-spits Robert Lewandowski mocht zich voor de vijfde keer de topscorer van de Bundesliga noemen. De Pool maakte dit seizoen 34 doelpunten voor de Zuid_Duitsers. Alleen Gerd Müller werd vaker topscorer van de Duitse voetbalcompetitie, zeven keer.

Aanvoerder Manuel Neuer houdt de schaal omhoog. Ⓒ EPA

De bobo’s van Bayern waren wel aanwezig in een uitgestorven stadion. Ⓒ BSR Agency