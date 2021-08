Springruiter Maikel van der Vleuten pakt met Beauville Z olympisch brons

Van der Vleuten legde met Beauville Z in de finale een foutloze ronde af en was ook nog de snelste van de zes combinaties die in een barrage gaan uitmaken wie zich olympisch kampioen mag noemen. Daarin legde de ruiter uit Geldrop beslag op de derde plek.

Het goud was voor de Brit Ben Maher, die met Explosion W het parcours aflegde in 37,85 seconden. Zilver ging naar de Zweed Peder Fredricson met All Inn: 38,02. Van der Vleuten kwam over de laatste hindernis na 38,90 seconden.

Van der Vleuten met Beauville Z op weg naar de derde plek. Ⓒ René Bouwman

Houtzager

Marc Houtzager slaagde er met Dante niet in om mee te strijden om de prijzen. Tot de zevende hindernis ging het goed voor de ruiter uit Rouveen. Daarna volgden drie fouten en werd de tijdslimiet net overschreden: 13 strafpunten.

Gerco Schröder was de laatste Nederlander die op dit onderdeel een medaille won. De Tukker won negen jaar geleden zilver in Londen. Die kleur was er ook voor Piet Raymakers in Barcelona 1992 en Albert Voorn in Sydney 2000. De laatste werd tweede achter winnaar Jeroen Dubbeldam.

