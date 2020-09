Simona Halep beste in Rome na opgave Karolina Pliskova

De Roemeense tennisster speelde maandag de finale tegen titelverdedigster Karolina Pliskova, maar de Tsjechische staakte bij het begin van de tweede set de strijd met een blessure.

Pliskova kon al in de eerste set duidelijk niet voluit spelen, waardoor Halep met 6-0 won. De Tsjechische, met een dik verband rond de dij, probeerde het nog in set twee, maar gaf met een 2-1 achterstand op. De partij was op dat moment 33 minuten aan de gang.

De 28-jarige Halep bereikte tijdens het toernooi in Rome in 2017 en 2018 ook de eindstrijd, maar toen verloor ze beide finales van de Oekraïense Elina Svitolina. De Roemeense veroverde haar 22e titel op de WTA Tour. Pliskova bleef op zestien titels staan.

Halep is bezig aan een sterke reeks. Voor de coronapauze won ze in februari het toernooi van Dubai en in augustus keerde ze terug op de baan met een zege in Praag. De toernooien in de Verenigde Staten, waaronder de US Open, liet ze schieten om zich volledig te concentreren op het gravelseizoen. Halep is één van de favorieten bij het grandslamtoernooi op Roland Garros, dat zondag begint. In 2018 zegevierde ze in Parijs.