Vertrekkende Nico-Jan Hoogma: ’Bij KNVB moet iemand uit topvoetbal aan directietafel zitten’

Premium Sport

Sem Westerveld laat AZ overwinteren in Youth League

AZ Onder 19 heeft in Wijdewormer de play-offs bereikt van de UEFA Youth League. De Alkmaarse formatie had daar na de 0-1 nederlaag tegen Angers wel strafschoppen voor nodig, omdat AZ eerder in Frankrijk met 1-0 had gewonnen. AZ-keeper Sem Westerveld was met twee gestopte strafschoppen de held van de...