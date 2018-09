'De Vrij tekent bij Inter'

De Oranje-international komt over van Lazio Roma, waar zijn contract deze zomer dan ook afloopt. De Vrij zou volgens Gazzetta 4,2 miljoen euro per jaar in Milaan gaan verdienen, exclusief bonussen.

Lazio en Inter zijn in de Serie A in een heftige strijd beland om de vierde plaats. Die plek geeft immers recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League. Het verschil is momenteel slechts twee punten in het voordeel van de Romeinen. En op de laatste speeldag spelen ze nog tegen elkaar ook.